A novela A Dona do Pedaço chamou atenção no capítulo que foi ao ar na última segunda-feira, (19), por conta da cena em que a protagonista Maria da Paz (Juliana Paes) dá um tiro em seu marido, Régis (Reynaldo Gianecchini), após descobrir uma traição entre ele e sua filha, Josiane (Agatha Moreira).



Em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 20, Juliana Paes falou sobre a cena em que sua personagem, Maria da Paz, descobre a traição de Régis (Reynaldo Gianecchini), seu marido, e Josiane (Agatha Moreira), sua filha.



"É muito difícil fazer esse tipo de cena, porque o ator trabalha muito com o que tem, o que já viveu. Mas como você vai fazer uma cena em que vai chegar ao nível de raiva ao ponto de apontar uma arma e atirar?", refletiu a atriz.



Ela ainda falou sobre sua reação na hora em que a gravação foi feita: "Na hora eu ainda tive o ímpeto de ir para a Josiane. Olha que loucura! Mas aí eu falei: 'meu Deus, isso não tá no texto!' A gente fica com a mente dividida. Metade é a personagem, e metade é a gente raciocinando a cena e o texto".



Juliana Paes também comentou sobre a teoria de a personagem Josiane não ser filha biológica de Maria da Paz, e sim uma criança que teria sido trocada na maternidade: "É algo que eu escuto muito das outras pessoas. 'Ah, não é possível. Ela não pode ser filha da Maria da Paz. Trocou na maternidade, e tal'".



"Acho que isso é outra reflexão que a trama provoca. A gente acha que não é possível que uma pessoa boa, que deu uma boa criação... Deus não vai fazer uma coisa dessas, colocar uma pessoa tão ruim na mão de uma pessoa dessas. Mas eu acho que isso é possível, sim", afirmou.



Na sequência, explicou seu ponto de vista: "Existe algo que é divino, que é universal, que são as surpresas da vida. Isso é algo que às vezes afronta muito a nossa fé. Mas coisas ruins e tristes acontecem com gente muito boa. Para isso a gente tem que continuar tendo fé e acreditando que isso é por algum motivo, alguma razão, a gente tá aqui para aprender alguma coisa".



Reynaldo Gianecchini também comentou sobre a cena nos stories de seu Instagram na noite da última segunda-feira, 19: "Hoje eu vim para casa, consegui chegar e assistir o capítulo aqui quietinho. E que capítulo! Eu adorei."



O ator ainda elogiou a equipe envolvida na "cena do tiro", incluindo a diretora Amora Mautner, o autor Walcyr Carrasco e os atores Juliana Paes e Agatha Moreira, além de outros nomes que fizeram parte do capítulo, como Marcos Palmeira (Amadeu), Rainer Cadete (Téo), Nathalia Timberg (Gladys) e Deborah Evelyn (Lyris): "Que honra, que prazer estar com esse time."



"Estou com muita pena do Régis. Espero que vocês também. Agora vai começar outra fase na novela, muito legal. Praticamente é um outro personagem agora", concluiu Reynaldo Gianecchini.



Agatha Moreira, por sua vez, compartilhou alguns stories afirmando que assistiu ao capítulo de ontem de A Dona do Pedaço nos estúdios da Globo porque iria participar dos shows do Criança Esperança.



O que vai acontecer em A Dona do Pedaço



Atenção: os próximos parágrafos podem conter spoilers sobre os próximos capítulos de A Dona do Pedaço!



Em cenas que estão previstas para ir ao ar nesta terça-feira, 20, o advogado Amadeu (Marcos Palmeira) conseguirá fazer com que Maria da Paz (Juliana Paes) responda pelo seu crime em liberdade.



Ela então se encontrará com sua filha, Josiane (Agatha Moreira), que demonstrará não ter "sentimentos genuínos" pela mãe, contando seu plano e afirmando que, assim que Régis (Reynaldo Gianecchini) receber alta do hospital, voltará a morar com ele, expulsando sua mãe da mansão, junto com sua avó, Evelina (Nívea Maria).



Maria da Paz, então, buscará refúgio na casa de Marlene (Suely Franco), assim como fez no começo da trama de A Dona do Pedaço. Ao tentar retornar à sua rotina na fábrica de bolos, se deparará com Josiane em seu lugar.