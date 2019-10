Aos 53 anos, o cantor Tony Gordon foi o vencedor da oitava edição do The Voice Brasil. A vitória ampliou ainda mais a hegemonia do sertanejo Michel Teló no programa - agora o técnico acumula cinco conquistas seguidas.

Vencedor da disputa, o Gordon levou para casa o prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e um carro. Segundo Tiago Leifert, foram mais de 18 milhões de votos.

Para encerrar uma temporada mais que especial, Tony Gordon, o campeão do #TheVoiceBrasil! Tá feliz, né, @micheltelo?



Confira tudo o que rolou na Final ➡ https://t.co/SG9upG2lJb pic.twitter.com/xtN62rhRS7 — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) October 4, 2019

Final

Na apresentação solo, o cantor apostou na música "O Portão", de Roberto Carlos. O dueto trouxe mais um hit: a clássica "Hey Jude", dos Beatles. O cantor encerrou a noite com "Você", dos Paralamas do Sucesso.