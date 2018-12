O cozinheiro Érick Jacquin, um dos jurados do MasterChef Brasil, comemorou em seu Instagram o nascimento de seus filhos gêmeos na noite de sábado, (22).



"Muita emoção pra compartilhar com vocês. Elise e Antoine chegaram", comemorou Jacquin, mostrando o casal de bebês em seu Instagram.



Os gêmeos são fruto do relacionamento entre Érick e Rosângela, sua mulher. Jacquin também é pai de Edouard, de 21 anos, filho de um relacionamento anterior.



Confira as primeiras fotos de Érick Jacquin com os gêmeos Elise e Antoine abaixo: