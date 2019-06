A quinta e última temporada de "Gotham" estreia na Warner Channel neste domingo (9). O canal exibirá a série em episódios duplos todos os domingos às 22h50.



No ar desde 2014, Gotham revela as origens e inimigos do super-herói Batman, da DC Comics. A quinta temporada conta com 12 episódios e trará a cidade à beira da anarquia. Os telespectadores podem aguardar por Jim Gordon, aliado de Bruce Wayne, e os vilões Pinguim e Charada.



Assista ao trailer da última temporada de Gotham: