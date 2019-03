A HBO divulgou nesta terça-feira, 5, o trailer oficial da oitava e última temporada da série Game of Thrones, que estreará no dia 14 de abril. O vídeo de pouco menos de dois minutos mostra sobretudo os preparativos para a aguardada batalha contra o Exército dos Mortos do Rei da Noite.



A oitava temporada de GoT marcará o fim de uma espera de mais de um ano e meio, já que a sétima estreou em 16 de julho de 2017.