Que The Big Bang Theory é a série queridinha dos americanos ninguém duvida. Mas dados da Nielsen divulgados nesta terça-feira, (21), revelam que o último episódio foi o mais assistido da TV nos Estados Unidos em 2019.



O capítulo The Stockholm Syndrome teve 23,44 milhões de espectadores. Os dados já contabilizam a transmissão ao vivo nos Estados Unidos e as reprises do episódio, que aconteceram nos três dias seguintes.



No Brasil, o final da série ainda não foi exibido. A transmissão será realizada pelo canal pago Warner Channel, às 22h do dia 2 de junho.



Na semana anterior ao fim do seriado, o elenco de The Big Bang Theory se reuniu em um jantar e publicou a foto nas redes sociais, para o delírio dos fãs. O momento foi registrado por Kaley Cuoco, que interpreta Penny, no Instagram. "A última ceia com minha família da TV", escreveu a atriz na legenda da foto.