A semifinal do programa "The Voice Brasil" que aconteceu nesta terça-feira (1°) terminou com a eliminação da dupla Ramon e Rafael, de São Gonçalo do Rio Abaixo, e Pollyanna Caires, de Espinosa. Com isso, a única representante de Minas Gerais na final que será exibida nesta quinta-feira (3) é Lúcia Muniz, de 16 anos, moradora de Montes Claros, no Norte de Minas.

O pai dela, cirurgião e artista plástico Carlos Muniz, de 65 anos, conta que a adolescente sempre foi incentivada a cantar pela família. "A Lúcia começou a cantar com 5 anos. Sempre a incentivei a cantar, e quando fui secretário de Cultura, a colocava para se apresentar em alguns eventos da cidade antes das bandas principais. Com isso, ela foi adquirindo experiência", lembra.

Ele também relata que a filha está muito feliz com a participação no programa, onde tem a oportunidade de ter contato com vários artistas, além de adquirir mais experiência na área. Ela pretende buscar oportunidades na cidade maravilhosa. "Lúcia vai morar no Rio de Janeiro no ano que vem, para estudar e seguir sua carreira de cantora", conclui o pai, orgulhoso.

Leia mais:

Mineira de Montes Claros está entre os finalistas do 'The Voice Brasil'

De olho na semifinal, mineiros têm prova de fogo no 'The Voice' nesta quinta-feira