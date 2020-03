O lançamento do próximo filme da franquia do agente secreto mais querido do mundo foi adiado. "007: Sem Tempo Para Morrer", que estreiaria na primeira semana de abril, foi adiado para o fim de novembro em função do coronavírus.

O mercado chinês, consumidor assíduo de Hollywood, representaria uma baixa considerável nas salas de cinema, uma vez que qualquer local de aglomeração de pessoas está sendo evitado.

Confira o comentário do nosso repórter e crítico de cinema, Paulo Henrique Silva: