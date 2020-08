Um dos orgulhos do Conjunto Santa Maria, o 12duoito completa 15 anos em alto estilo. Nesta quarta-feira (8), curiosamente dia 12/8, às 18h30, o grupo fará o lançamento de seu primeiro registro fonográfico. Gravado em 2015, na Escola de Samba Cidade Jarim, o DVD “Alto Padrão de Baixo Luxo” traz um show que mostra o porquê de a banda ter se tornado uma das potências artísticas da comunidade.

Para tornar tudo ainda mais especial, o lançamento será feito por meio de uma live, no YouTube do 12duoito, com participações do rapper Djonga, da deputada Áurea Carolina e do MC Delano.

Vocalista da banda, Jefferson Gomes, o Jeffim Dabazi, relembra como foi aquela apresentação que integra o DVD.

“Foi uma noite de superlua, aquela lua vermelha. Então, quem assistir ao DVD ainda vai poder ter essa visão maravilhosa. E o show foi perfeito. O áudio extraído depois ficou muito fiel e natural”, recorda ele, sobre a exibição que contou com as presenças de Juventino Dias, Duane Cartaxo, Sérgio Pererê e o grupo Filhas da Mãe. A abertura ficou a cargo do pernambucano Pernalonga HomenBand, de grupos como o Afrobombas.

“A gente produziu a estrutura visual e de áudio através de parceiros. A própria banda se organizou para dar seu próprio capital e fazer o projeto. Tivemos a ajuda da Escola de Samba Cidade Jardim, que cedeu o espaço, local de formação de vários músicos da banda. Um lugar santo para nós”, descreve Jeffim.