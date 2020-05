A saga "Star Wars" é celebrada em todo 4 de maio. A data é conhecida como Star Wars Day (em português, Dia de Guerra nas Estrelas). O motivo é um trocadilho do jargão "May the force be with you" (em português, "Que a força esteja com você"), usado comumente nos filmes, séries e animações, com "may the fourth be with you" (em português, que o 4 de maio esteja com você).

Neste momento pelo que passa o mundo, com a pandemia, milhares de mortes, e tantas incertezas, alguns ensinamentos deixados por Mestre Yoda, Obi-Wan Kenobi, e tantos outros amados personagens de Star Wars, podem ser importantes para muita gente.

Confira:

1. "Faça ou não faça, não existe tentar"

Ensinamento do Mestre Yoda para o ainda aprendiz Luke Skywalker. A ideia é sempre fazer o seu melhor, porque só tentar é, em si, uma derrota.

Estrela da Morte

2. "Todo mundo tem um ponto fraco"

Afirmação é provada quando a arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte, é destruída por rebeldes devido a uma falha de engenharia.

3. "O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento"

Deixe a negatividade pra lá, ela pode te levar ao lado negro da força. Atitudes positivas são essenciais.

Mestre Yoda

4. "Não julgue ninguém pelas aparências"

O Mestre Yoda, uma criatura pequena e de aparência envelhecida, é dono de um enorme poder. É o mestre dos mestres Jedi. Evite julgar as pessoas antes de conhecê-las.

Obi-Wan Kenobi

5. "A verdade é frequentemente o que nós criamos"

Estar atento aos fatos é essencial, porque geralmente criamos verdades que estão de acordo com o que queremos que sejam.

6. "Você não pode parar a mudança, assim como não pode impedir que o Sol se ponha"

As mudanças vão acontecer, independentemente de nossas vontades, então, prepare-se e esteja sereno.