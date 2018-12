A história de amor tão delicada entre uma cadela da raça cocker spaniel, Lady, e um vira-lata chamado Vagabundo é um dos grandes clássicos dos Estúdios Disney e emociona os espectadores desde 1955.



A animação ganhará versão "live-action" com direito a cachorros de verdade. Quem fez a revelação foi o próprio diretor do filme, Charlie Bean, em uma entrevista ao Collider. A notícia gerou ainda mais expectativas nos fãs.



"Nós filmamos com cachorros todos os dias. Eles treinaram por três meses e foi muito divertido gravar com eles. O engraçado foi que eles nem sabiam que estavam trabalhando e, às vezes, corriam para outro lado no meio do take. Mas foi ótimo ter eles por perto, pois isso tornou o trabalho menos estressante", avaliou Bean.



"A Dama e o Vagabundo" será lançado exclusivamente pela Disney+ e contará com atores famosos como protagonistas também. A atriz Tessa Thompson foi escolhida para dar voz à protagonista da versão live-action do filme. Tessa, que esteve em "Thor: Ragnarok", dará voz à Lady. Já o ator Justin Theroux ficará responsável por interpretar o Vagabundo. O elenco ainda terá Ashley Jensen como o scottish terrier Jackie, amigo de Lady; e Kiersey Clemons interpretando a tutora da Lady.