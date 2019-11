Nathalia Dill usou as redes sociais neste fim de semana para se despedir de parte do elenco de A Dona do Pedaço. O último capítulo da novela da TV Globo deverá ir ao ar no próximo dia 22.



"Me despedindo da 'Dona do Pedaço'! Que prazer te conhecer e contracenar com você e com essa força da natureza que você tem, Juliana Paes!", escreveu a atriz no perfil oficial no Instagram.



Juliana Paes é a protagonista da novela e Nathalia interpreta a vilã Fabiana, arqui-inimiga de Maria da Paz. "Nath! Eu aprendi coisas com você...eu sou uma grande fã! Te acho f...e fico feliz por ter a chance de te dizer isso aqui! Obrigada pela parceria e pela generosidade sempre. Bom demais bater bola contigo! Prazer foi todo meu!", escreveu Juliana Paes, respondendo a publicação da colega.



Nathalia Dill também fez uma publicação se despedindo da 'família Guedes', com duas fotos com as atrizes Natália do Vale e Rosamaria Murtinho.