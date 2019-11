"Estou aqui para pedir para eu ficar porque eu fui eu mesma, não passei por cima de ninguém, eu sempre fui verdadeira, eu sempre fui amiga. Por isso que eu estou aqui para pedir que me deixem ficar. Eu sou essa pessoa que vocês assistiram. Eu fui e sou muito verdadeira". Mesmo com esse discurso, Andréa Nóbrega não conseguiu vencer a roça contra Thayse Teixeira.



Com 37,17% dos votos, a socialite foi a sétima eliminada de A Fazenda 2019. A adversária conquistou 62,83% dos votos dos telespectadores do reality da Record TV.



Antes da votação, Thayse, que é nordestina, pediu apoio para continuar no programa.



"Conto muito com vocês que se identificaram com a minha história, seguidores, o nordeste, o Brasil todo, para que eu continue aqui e defenda mais e mais a minha causa, a causa da mulher", enfatizou.



Na noite desta quinta-feira, Marcos Mion anunciou a vitória de Thayse Teixeira. O vencedor de A Fazenda 2019 receberá o prêmio de R$ 1,5 milhão.