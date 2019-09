Marco Nanini, de 71 anos, falou em entrevista ao jornal O Globo na segunda-feira, (16), sobre seu relacionamento de três décadas com o produtor cinematográfico Fernando Libonati. O ator, que entre papéis de destaque interpretou o Lineu de A Grande Família, formalizou recentemente a relação com seu companheiro por meio de um contrato de união estável e afirma que seu relacionamento é "abertíssimo".



"Ele queria ir para a boate, e eu gosto de ficar em casa", recorda ele sobre um dos momentos do casal. "Sou gêmeos com (ascendente em) câncer. É uma tristeza. Então, propus: 'Nando, vamos fazer o seguinte: faz o que você quiser e eu também posso fazer o que eu quiser'", revelou.



Na vida profissional, Nanini está em cartaz nos cinemas com o filme Greta, no qual interpreta um enfermeiro gay e solitário de 70 anos. O ator fez cenas de sexo na obra e reflete sobre a nudez de seu personagem.



"Achei que não devia ter pudor nem preconceito comigo mesmo. O personagem está do meu lado, não estou me exibindo, mas mostrando o personagem. As cenas de sexo eram necessárias para contar a história e foram feitas com bom gosto", avaliou.



Para assistir ao trailer clique aqui