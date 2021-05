Quantas vezes a gente já ouviu a frase “O amor é eterno enquanto dura” sem saber que estava se referindo a um verso do poeta Vinicius de Moraes? Falecido em 1980, o escritor está entranhado em nosso imaginário e virou sinônimo de arte brasileira, não só pelos poemas como também pelas músicas – certamente o caro leitor escutou algo sobre uma tal “Garota de Ipanema”, Que vem e que passa / Num doce balanço / A caminho do mar.

Uma produção exuberante que agora estará a um clique do mouse, com a disponibilização de 11 mil documentos originais em formato virtual, a partir de um site que leva o nome do poetinha. O material estava depositado no Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, desde 1987, doado pela família de Vinicius. São os filhos dele que estão à frente da digitalização.

“Você só tinha acesso (ao material) com consulta presencial na Casa Rui Barbosa. Agora qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderá acessar e pesquisar uma parte deles, como poemas, textos em prosa, letras de música, peças, roteiros, discursos, notas e cartas”, registra Marcus de Moraes, sobrinho-neto do poeta, responsável pela coordenação técnica e design do site. A idealização e coordenação geral é da neta Julia Moraes.

“Nós desenvolvemos um banco de dados próprio para o projeto. Você pode, por exemplo, aproximar a imagem e ver a letrinha do poeta, os poemas como rabiscos. É bem curioso de ler. Além desse material, nós completamos o site com conteúdos extras, com seis podcasts e um minidocumentário”, afirma Marcus, que também tem um pezinho na literatura mineira – seu bisavô é o escritor sabarense Aníbal Machado.



Clipping

Ele conta que o site estará uma permanente atualização e desenvolvimento. “Por enquanto ele é restrito ao material que está na casa Rui Barbosa, uma cópia digital do que está lá. Futuramente ele vai ter um material de imprensa que não estava previsto neste projeto. Um clipping desde a época em que ele estava vivo. Ele já foi digitalizado e entrará em breve no site. Só não foi catalogado, tendo que passar ainda por um processo arquivístico”.

Para Marcus, o arquivo digital será fundamental para a compreensão de Vinicius como, nas palavras dele, uma figura importante da história da cultura brasileira do século XX. “Ele é considerado um dos grandes poetas da língua portuguesa. Além de ser considerado um dos poetas mais importantes, é também um dos mais populares. As pessoas o recitam de cor, chegando a ser reconhecido mundialmente por uma música que atravessou fronteiras”, salienta.