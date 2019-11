Os belo-horizontinos terão somente domingo e segunda para visitar uma exposição de arte, com entrada gratuita, no Museu Inimá de Paula. O público poderá apreciar 60 peças entre pinturas, bordados, fotografias, escultura, serigrafias e xilografias de artistas renomados como Yara Tupinambá, Di Cavalcanti, Chanina, Lotus Lobo, Miguel Gontijo, Décio Noviello, Maria Helena Andrés, Carlos Bracher, Amilcar de Castro, Jorge Luiz dos Anjos e Fernando Lucchesi.

A exposição relâmpago faz parte de um projeto solidário que leiloará as peças na terça-feira e destinará o dinheiro arrecadado para o Hospital da Baleia, concretizando uma iniciativa que já vinha sendo planejada há algum tempo, de acordo com a gerente de recursos e mobilização do hospital filantrópico, Danielle Ferreira.

“É um projeto com o qual vínhamos sonhando já há algum tempo. O hospital tem uma relação de proximidade e amizade com alguns artistas locais e agora, quando completa 75 anos, foi possível realizá-lo com a doação de obras por artistas e galeristas”, explica Danielle.

“Estamos fazendo essa exposição gratuita de diversas técnicas para as pessoas poderem conhecer essas obras, principalmente de artistas mineiros. Nossa primeira ideia era concentrar acervo local, mas recebemos ofertas de outros que não podíamos desprezar. É também para que as pessoas possam desmistificar essa ideia de que o leilão é restrito a uma classe econômica muito elevada”, complementa a gerente de recursos e mobilização do Hospital da Baleia.

Ao todo, 140 obras serão leiloadas, tanto fisicamente na terça-feira quanto pela internet, com lances que já estão abertos a quem está cadastrado.

Os administradores do museu cederam o espaço sem custos para a exposição e a realização do leilão. Também contribuíram com duas obras, entre elas uma pintura do próprio Inimá de Paula, do acervo pessoal deles.

Boa causa

Apesar de não trabalharem com uma expectativa de arrecadação, os realizadores da mostra e do leilão ressaltam a importância do dinheiro para o custeio do Hospital da Baleia.

“Mesmo com o subsídio do SUS, cuja tabela não é atualizada desde 1999, temos uma defasagem e o hospital tem déficit médio de 60% para cada procedimento”, diz Danielle Ferreira.

SERVIÇO

Exposição de acervo doado ao Hospital da Baleia

Museu Inimá de Paula: rua da Bahia, 1.201 - Centro

Domingo (3), das 10h às 16h

Segunda-feira (4), das 12h às 18h

Entrada gratuita

Leilão Beneficente do Hospital da Baleia

Terça-feira (5), das 19h às 22h.

Informações pelo telefone (31) 3489-1660 ou pelo e-mail nicole.rede@hospitaldabaleia.org.br