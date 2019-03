"Eu não disse que Claudinha ia voltar para nós? Tem que ter fé e acreditar!", escreveu Adriane Bonato nas redes sociais nesta quinta-feira, (28), comemorando a melhora no estado de saúde da atriz. A empresária e amiga acompanha a situação de Claudia Rodrigues de perto desde o início. A atriz enfrenta as consequências da esclerose múltipla desde 2006.



"Hoje (quinta) ela acordou muito bem e animada, começou a fazer palhaçadas com as enfermeiras, está se mexendo bem, só não anda. Comeu bem ontem, almoçou e jantou e hoje pediu para comer um espaguete à bolonhesa. Mas ainda está na UTI", informou a amiga.



Um dia antes, Adriane Bonato foi internada após passar mal na madrugada. Ela sentiu fortes dores no peito e teve oscilações de pressão, precisando ficar em observação e passar por exames, portanto, afastando-se de Claudia.



"Fui internada aqui no hospital com suspeita de infarto, pois tive fortes dores no peito. Fiz vários exames (eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassom, hemograma completo), depois fui medicada e fiquei em observação o dia todo. A noite, quando estava melhor, me liberaram para voltar para a UTI cuidar da Claudinha", escreveu Adriane no Instagram. A empresária informou que sofre com Síndrome de Burnout.



A esclerose múltipla, doença que atinge Claudia Rodrigues, causa fadiga crônica e perda dos movimentos. A enfermidade afeta 2,5 milhões de pessoas em todo o planeta, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).