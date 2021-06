A Universal divulgou a data de estreia do filme "Velozes & Furiosos 9" no Brasil, marcada para 24 de junho. A continuação era para ter sido lançada no ano passado, mas, com a pandemia, foi adiada, assim como diversas outras produções.

Com direção de Justin Lin, que dirigiu o terceiro, quarto, quinto e sexto filmes da franquia, e estrelado por Vin Diesel, Michelle Rodrigues e John Cena, a sequência apresenta um novo capítulo na vida de Dom Toretto e seus amigos, além de marcar o retorno de antigos personagens consagrados pelo público.

No longa, Toretto tem uma vida pacata junto à Letty e seu filho Brian, até que a inesperada aparição de seu meio-irmão Jakob, vivido por John Cena, acabe com essa tranquilidade. Para enfrentar um grupo de mercenários liderados pelo meio-irmão, ele reúne sua equipe para uma nova aventura de tirar o fôlego.

Leia Mais:

Festival apresenta atrações de artistas circenses de diversas cidades de Minas

'La Casa de Papel': o fim mais esperado de 2021

Ilustradora Rebeca Prado deu a volta por cima e hoje é reconhecida no mercado nacional