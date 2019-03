No dia em que Ayrton Senna completaria 59 anos de idade, a apresentadora Adriane Galisteu, com quem namorou até o dia de sua morte, em 1º de maio de 1994, publicou fotos dos dois juntos em homenagem no Instagram nesta quinta-feira, (21).



"Na adversidade uns desistem, enquanto outros batem recordes. Ayrton Senna forever, 21 de março", escreveu.



Adriane escreveu um livro sobre sua relação com Senna.



Confira abaixo a publicação de Adriane Galisteu em homenagem ao dia de aniversário de Ayrton Senna: