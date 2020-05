Mais uma semana de isolamento social e mais lives para disputar o público ávido por entretenimento e na torcida para que isso tudo passe logo. Separamos algumas lives que não fazer a cabeça de fãs de diversos artistas e ritmos como pagode, pop, rock e sertanejo.

Veja abaixo a lista separada por dia:

13 de Maio (Quarta-feira)

Turma do Pagode: 18h30, YouTube

Cidade Negra: 19h, Instagram @mixriofm

Marcelo Falcão: 20h, YouTube

Letrux: 21h30, YouTube

14 de Maio (Quinta-feira)

Olodum: 17h, Instagram @warnermusicbr

Norah Jones: 17h, no Facebook

Duda Beat e João Vicente: 19h, YouTube

Festival "The New Gig": 21h, YouTube. Com Milton Nascimento, Elvis Costello, Sheryl Crow, e outros

Detonautas: 22h, YouTube

15 de Maio (Sexta-feira)

The Killers: 16h, YouTube

Natiruts: 19h, Instagram @mixriofm

Molejo: 20h, YouTube

Léo Magalhães: 20h, YouTube

Ana Carolina: 21h, YouTube

#SeparadosMasJuntos: 21h, YouTube. Com Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley e mais

Melim: 22h45, YouTube

16 de Maio (Sábado)

Los Hermanos: 15h, exibição de show no Multishow

Lexa: 16h, YouTube

Grupo Pixote: 17h, YouTube

Zé Neto e Cristiano: 18h, YouTube

Alexandre Peixe: 18h, YouTube

Ludmilla: 20h, YouTube

Bruno e Marrone: 21h40, YouTube

Furacão 2000: 22h, YouTube

17 de Maio (Domingo)

Diogo Nogueira: 12h, YouTube

Sérgio Reis e Renato Teixeira: 14h, YouTube

The Rolling Stones: 16h, YouTube (exibição de show)

Wesley Safadão e Raça Negra: 16h, YouTube

Matogrosso e Mathias: 17h, YouTube

Simone: 18h, Instagram