A Companhia de Dança Agnes retoma hoje as apresentações do espetáculo “Zona Quente”, baseado em conto homônimo do livro “Reclusos do Tempo”, do moçambicano Alex Dau. A primeira performance acontece às 19h, na Escola Municipal Antônio Mourão (rua Intersindical, 270, Cardoso, BH). A entrada é gratuita. Com direção geral de Stella Soares e artística de Emerson Guilherme, a apresentação dura 45 minutos. A trilha sonora traz músicas marcantes como “Home Wind” (John August), “A Dub For Akufen” (Deadbeat), “For a Moment” (To Rococo Rot and I-Sound), “Awakening of a Woman” (The Cinematic Orchestra) e “Walk Ten Miles” (Mum).