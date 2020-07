Integrantes do Circuito Liberdade, a Casa Fiat de Cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o MM Gerdau-Museu das Minas e do Metal e o Memorial Minas Gerais Vale se juntaram para promover o “Conversas Sobre Perguntas”. Trata-se de um webinário que intenta, por meio de encontros online com personalidades, responder a indagações como “Quais os significados deste momento para a humanidade?” e “O qual tal experiência transformará em nós e no mundo?”. A abertura será hoje (14) e vai até o dia 18 de agosto, sempre às terças-feiras, às 17h.

A primeira atração será o escritor, ambientalista e líder indígena Ailton Krenak (foto abaixo), pelo canal no YouTube da Casa Fiat, no capítulo intitulado “A Potência dos Afetos”. “Isso pode sugerir que falaremos sobre relações interpessoais, de convivência, mas estaremos tratando de afetos em outros termos”, introduz Krenak, ao Hoje em Dia.

“O humano abstrato está vivendo num mundo cada vez menos natural, totalmente maquinado para a vida e criando um ritmo de consumo, que é o ritmo da máquina. Se continuar consumindo o mundo no ritmo da máquina, vamos acelerar essa separação dos nossos corpos com a terra onde nós vivemos”, completa.

Krenak faz uma parábola com o contexto atual, de isolamento social. “Outro dia me ocorreu que a Covida é um vírus oportunista. Ela entrou no espaço que existe entre nós e os nossos possíveis afetos com a paisagem, a cidade, as pessoas, o mundo onde vivemos... E o vírus aproveitou e abraçou a gente. Não somos capazes de abraçar uns aos outros, mas o vírus abraça a todos. Se não acionarmos essa potência de afetos, seremos abraçados por um vírus”, comenta.

Futuro

Com relação à sua obra e ao seu trabalho, Krenak disse “não haver planos futuros”. “Meu trabalho atual é uma quarentena que já se estica por mais de cem dias, ficar quieto na aldeia e evitar contágio. Somos 130 pessoas vivendo essa experiência na terra indígena Krenak. Às vezes brinco com meus amigos que planejar alguma coisa para semana que vem é muita pretensão. Não sabemos se estaremos vivos na semana que vem. Não tenho projetos futuros, vamos vivendo cada dia”, afirma.

Série de debates

Cada um dos quatro espaços do “Conversas Sobre Perguntas” transmitirá os debates em semanas diferentes (confira abaixo a programação).

“O webinário vem a responder como fazer para viabilizar novos projetos daqui para frente. Esse percurso oferece possibilidade de discussão do que estamos vivendo hoje. Ao entrelaçar novos campos de formação e do pensamento, que são literatura, futurologia, psicanalise, filosofia e ciência, estamos proporcionando uma oportunidade muito enriquecedora para o público”, ressalta a gestora cultural da Casa Fiat, Ana Vilela.

Webinário Conversas sobre Perguntas

Programação gratuita; todos os encontros terão transmissão em libras.

Dia 14 de julho, às 17h, YouTube da Casa Fiat de Cultura

“As potências do afeto”

O líder indígena Ailton Krenak

Dia 21 de julho, às 17h, Youtube do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal

“As faces do futuro: mudanças socioculturais, criatividade e inovação”

A futurista Lala Deheinzelin

Dia 28 de julho, às 17h, YouTube do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal

“Outras economias – inteligência artificial, modelos e futuro do trabalho”

Os professores da área de ciências econômicas, Eduardo Albuquerque e Grazi Mendes

Dia 4 de agosto, às 17h, Youtube do Memorial Minas Gerais Vale

“Os novos desafios do eu – Psicanálise e vida pós-pandemia”

O psicanalista Christian Dunker

Dia 11 de agosto, às 17h, YouTube do Memorial Minas Gerais Vale

“Narrativas para novo (s) mundo (s) – Os lugares da cultura

A escritora Conceição Evaristo e a crítica de arte Júlia Rebouças

Dia 18 de agosto – (palestrante a confirmar) – YouTube da Casa Fiat