Lady Gaga está mesmo em alta. Depois de receber diversos prêmios pela canção "Shallow", do filme "Nasce uma Estrela" (no qual atuou) - incluindo um Oscar -, a cantora, atriz, produtora musical e compositora tem mais um "título", o de mais mencionada mundialmente no Twitter no último ano.

De acordo com levantamento da plataforma, Gaga foi a mulher que mais apareceu em tweets no período entre 1º de março de 2018 e 1º de março de 2019. Em seguida, aparecem as também cantoras Nicki Minaj e Beyoncé. O Twitter divulgou os dados nessa quinta-feira (7), em função da celebração do Dia Internacional da Mulher, nesta sexta (8).

Confira abaixo a lista das mulheres mais mencionadas no Twitter:

Lady Gaga (@ladygaga)

Nicki Minaj @NICKIMINAJ)

Beyoncé (@beyonce)

Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi)

Rihanna (@rihanna)

Entre as atletas, a tenista Serena Williams foi a mais mencionada no período. Veja o ranking das atletas:

Serena Williams (@serenawilliams)

Becky Lynch (@BeckyLynchWWE)

Naomi Osaka (@Naomi_Osaka_)

Ronda Rousey (@RondaRousey)

Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE)

Confira abaixo a lista das mulheres mais mencionadas no Twitter no Dia Internacional da Mulher do ano passado:

Ellen DeGeneres (@TheEllenShow)

Hillary Clinton (@HillaryClinton)

Demi Lovato

Michelle Obama (@MichelleObama)

Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo)

