Em meio às febres das lives, a reportagem prepara uma seleção delas para você. Uma que promete agitar este fim de semana é, sem dúvida alguma, o retorno da dupla Alan & Alex, uma das principais da música sertaneja do país, após quatro anos de hiato. Essa dobradinha acontece a partir das 18h30 deste sábado (23), no canal oficial do YouTube. A transmissão conta com o apoio do jornal Hoje em Dia.

A live vai trazer sucessos da trajetória deles, músicas que compuseram e foram gravadas por outros artistas e também novas canções. “A live também terá interação com os fãs. Contamos com uma equipe de produção, interlocutor... Vai ser muito legal”, destaca Alex, bastante entusiasmado com a ocasião.

“Teremos tempo para contar nossa história, algo que não seria possível num DVD. Mas numa live, teremos de três a quatro horas para isso”, completa.

Além de Alan e Alex, outras lives movimentam os próximos dias. Confira abaixo mais algumas delas.

Ópera

Nesta sexta-feira (22), às 14h, acontece “O Desenvolvimento da Indústria da Ópera no Brasil”. O debate virtual vai abordar o mercado da ópera no país, as possibilidades de trabalho em rede e as estratégias para atravessar o atual momento de crise, reunindo representantes do Palácio das Artes, do Festival Amazonas de Ópera, do Theatro Municipal de São Paulo, do Theatro da Paz (Belém), do Theatro São Pedro (São Paulo) e da Cia Ópera São Paulo.

É necessário se inscrever por meio do link https://bit.ly/2zawdQH. O prazo vai até um minuto antes do início do debate.

Ópera La Traviata

Moacyr Luz

Também nesta sexta, o cantor e compositor Moacyr Luz inicia uma transmissão, às 19h, em seu perfil no Instagram. Em formato intimista, o músico vai apresentar canções raras e ainda inéditas para o grande público, além de parcerias.

Wander Wildner

O ex-Replicante vai protagonizar uma live nesta sexta, às 21h30, na plataforma de streaming e vídeo #CulturaEmCasa, criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerida pela Organização Social Amigos da Arte. O acesso é por meio do site http://www.culturaemcasa.com.br.

Thiago Delegado

O cantor, violonista e compositor mineiro Thiago Delegado fará uma live do projeto “Albanos Música Para Todos” neste domingo (24), a partir das 13h30. A transmissão será feita pelo canal da cervejaria no YouTube.