Em tempos de coronavírus e isolamento social, as lives têm sido uma poderosa ferramenta para a distração, e também, para matar a saudade dos artistas preferidos, já que não é possível prestigiá-los nos palcos. O grande destaque desta semana é o sertanejo. A dupla Maiara e Maraísa é o destaque no sábado. As irmãs vão se apresentar às 17h30. O "embaixador" Gusttavo Lima, no domingo, com a participação de Jonas Esticado, prometem agitar o fim de semana!

Hoje, às 20 horas, tem a Live Solidária Fiat/Funorte, com participação especial do cantor sertanejo Wallas Arrais. O evento será gravado em Montes Claros e transmitido via YouTube para todo Brasil.

Também neste sábado, às 16h, Seu Jorge comandará uma live só com as versões em português das músicas do ícone David Bowie. A cantora Alcione, às 18h, também se apresentará. Ambas as lives serão com vendas de ingressos. Após o pagamento, é enviado um link para a pessoa assistir ao show.

Se você não é fã de sertanejo, pop ou samba, não se preocupe! Pode colocar a cerveja ou o suquinho para gelar, e o tira-gosto na mesa, porque ainda tem ainda axé, MPB, pagode e muito mais! Confira a agenda de lives deste fim de semana:

15/8 (sábado)

Jorge Aragão – 15h (YouTube)

Seu Jorge em tributo a David Bowie – 16h (Com venda de ingresso) (Site oficial)

Maiara e Maraisa – 17h30 (YouTube)

Alcione – 18h (Com vend de ingresso)

Live Solidária Fiat/Funorte com Wallas Arrais - 20h - (Youtube)

Dudu Nobre – 19h (YouTube)

Companhia do Calypso – 20h (YouTube)

16/8 (domingo)

Neguinho da Beija-Flor e Karinah – 12h (YouTube)

Live Casa dos Caipiras (Teodoro e Sampaio, Adriana Farias, Marcelo Teodoro e mais) – 16h (YouTube)

Gusttavo Lima e Jonas Esticado - 18h30 (YouTube)

Festival Mba’e Porã (Zeca Baleiro e Jerry Espíndola) – 20h (YouTube)

(*) Estagiária do Hoje em Dia, sob supervisão da editora-adjunta Flávia Ivo