Uma das vozes mais potentes do samba no Brasil, Alcione retorna a BH com o show “Eu sou a Marrom”, que celebra os 45 anos de carreira da artista. O projeto multifacetado chega pela segunda vez à capital mineira no próximo sábado (8), a partir das 21h, no Minas Em Cena Hall –espaço multiuso localizado no Mineirão.



Ingressos estão à venda pela plataforma Zapify para os setores Pista 1 (R$ 90), Pista 2 (R$ 80) e Front Stage (R$ 100). Os valores são relativos ao primeiro lote e estão sujeitos a alterações.



Na comemoração, os fãs serão presenteados com os principais sucessos da trajetória marcada por 42 discos e nove DVDs gravados, além de mais de 350 prêmios, nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e outras honrarias.



Turnê



Eu sou a Marrom” teve início em meados de 2018, em um espetáculo realizado na Ribalta, no Rio de Janeiro, e repleto de participações especiais, como Maria Bethâ-nia e a Bateria da Estação Primeira da Mangueira. De lá para cá, a sambista já passou com o projeto por Santa Catarina, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Bahia, Paraíba, Amazonas e Pernambuco. Em Minas, já esteve em Laranjal, Ubá e Muriaé, na Zona da Mata.



A primeira exibição na capital mineira aconteceu há um ano, em junho de 2018. Pouco depois, no início de julho, foi brevemente interrompida por uma angina, dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo no coração. Alcione teve de passar por procedimentos de cateterismo e angioplastia.

Mais viva do que nunca e cheia de energia, logo que recebeu alta ela retomou a turnê, que não se reduz às apresentações musicais. Ainda neste ano serão lançados um documentário, a partir da parceria da Marrom Music e da Documenta Filmes; um livro biográfico, escrito pela jornalista Diana Aragão; e um musical, em sinergia com a Fato Produções Artísticas.



A cantora, compositora e instrumentista também vem se consolidando como um ícone nas redes sociais. Apenas no Instagram, são mais de 800 mil seguidores, antenados em seus trabalhos musicais. No Facebook, o número passa dos 600 mil, equanto no Twitter ultrapassa os cem mil.



SERVIÇO:

“Eu sou a Marrom”

Sábado, 8 de junho, a partir das 21h, no Minas Em Cena Hall (Av. Coronel Oscar Paschoal, s/n, - Pampulha, Belo Horizonte – ao lado do Museu do Mineirão). Ingressos a partir de R$ 80 estão à venda pela plataforma Zapify