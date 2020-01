Discretas e bem-sucedidas, as atrizes Alice Braga e Bianca Comparato vivem um romance a sete chaves. O relacionamento que só era conhecido entre amigos e familiares passou a chamar a atenção dos seguidores nas redes sociais, após perceberem que as artistas estão sempre juntas nos últimos três anos.

Conforme o jornal Extra publicou nesta segunda-feira (6), as atrizes estão namorando há três anos. Embora não assumam publicamente a relação, as duas estariam sendo vistas em várias ocasiões e eventos públicos e não escondem de amigos e familiares o romance.

De acordo com a publicação, as duas se conheceram em 2015 por meio de amigos em comum. O namoro teria começado um ano depois, já que até então Bianca estava numa relação com uma produtora. Vale lembrar que Alice vive nos Estados Unicios e Bianca mora no Brasil, mas a distância não impediu que o romance se consolidasse.

As artistas passarem o último réveillon juntas em Salvador, quando foram ao show de Anitta e posaram com um fã na Praia da Barra. Como sempre fazem, cada uma posou separadamente para as fotos, algo que se repete ao longo dos anos.

Segundo amigos de Alice, a atriz sempre buscou preservar sua vida pessoal para que não fosse mais importante que sua carreira no cinema.



Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.