Depois de “Alien, o 8º Passageiro”, a ficção-científica no cinema nunca mais foi a mesma. A partir de 25 de maio de 1979, quando o filme de Ridley Scott estreou nos Estados Unidos, doses de suspense e terror invadiram um gênero que, três anos antes, com “Guerra nas Estrelas”, saiu do gueto mais intelectualizado para virar um campeão de bilheteria.

E, caso raro até então, popularizou mais o vilão – um ET sem nome e gosmento que entra numa nave espacial e mata quase todos os tripulantes – do que os protagonistas. Embora a tenente Ripley (vivida por Sigourney Weaver) tenha se tornado a primeira heroína em fitas de ação e até mesmo uma espécie de musa, após aparecer só de calcinha e camiseta nas derradeiras cenas do filme, que ganhou cinco continuações em quatro décadas.

Foi justamente o ser cabeçudo que chamou a atenção do bancário Hugo Leonardo de Oliveira, que tinha dez anos quando viu “Aliens, o Resgate” (1986), de James Cameron, na televisão. “Fiquei fascinado por aquela criatura. Ela foi concebida de uma forma genial, com várias fases de desenvolvimento. Toda a metamorfose pela qual passa representa um interessante ciclo de vida”, analisa.

O filme ganhará exibições especiais na rede Cinemark em todo o Brasil, em cópias digitais, dentro do projeto “Clássicos Cinemark”. Em Belo Horizonte, as sessões acontecerão nesta terça e no sábado, às 20h, no Pátio Savassi (avenida do Contorno, 6061)

O fã, que exibe a paixão pela franquia em seu status do whatsApp, numa imagem em que o alien encara o Predador (os dois extraterrestres mais temidos do cinema se enfrentaram duas vezes), dá a receita do sucesso de “8º Passageiro”: “Ele tem uma pegada muito inovadora, ao misturar o suspense com o terror. Até o final, você não consegue ver completamente a criatura, o que também só aumenta a tensão”.

Hugo de Oliveira possui mais de 300 figuras de ação com os personagens da franquia

Por trás da fantasia

Como naquele tempo os produtores não tinham à disposição os sofisticados programas de computação gráfica de hoje, a opção de Scott em contratar um artista plástico para criar a fantasia do alien acabou sendo certeira. O monstrengo ajudou a pôr em evidência o trabalho do suíço H. R. Giger, que foi buscar inspiração em sua ilustração “Necromon”.

Como bom fã, Oliveira, já fez por conta própria uma armadura de Predador e começa a tirar do papel uma fantasia de alien. “Está bem no iniciozinho, estou indo com muita calma. É preciso criar os efeitos, como a baba e a língua dele, até chegar a um resultado satisfatório. Com o Predador foi assim. Hoje até atuo profissionalmente com o personagem”, assinala.

No acervo de Oliveira são cerca de 320 peças de figuras de ação com personagens do filme de 1979, incluindo um alien de 90 centímetros de altura e, é claro, DVDs e Blu-rays dos sete longas. Logo deverá juntar mais um à coleção, já que “Alien: Awakening” tem estreia prevista para 2020, com direção de Ridley Scott e roteiro de Dan O’Bannon, responsáveis pelo primeiro filme. Sem contar a possibilidade de mais um, que se conectaria à história de “8º Passageiro”.