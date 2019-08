O projeto Praça Sete Instrumental, do Cine Theatro Brasil Vallourec, apresenta nesta quinta-feira (22), ao meio-dia, Maria Bragança (saxofone, foto), Samy Erick (violão) e Mateus Bahiense (bateria). O trio receberá o convidado especial Manassés Morais, no baixo. O grupo promete um diálogo entre o erudito e o popular na mistura de choro, jazz e música erudita, com sotaque brasileiríssimo, executada com maestria e rara capacidade de estabelecer paralelos e reforçar vínculos entre linguagens, épocas e geografias. O show, gratuito, tem duração de uma hora e é um convite para o público “desacelerar” na hora do almoço.