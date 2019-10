Contando com os sucessos “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo”, o trio Melim se apresenta no Km de Vantagens Hall, no próximo dia 19. Os ingressos da pista ou arquibancada já estão no terceiro lote e custam R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada).

Formado pelos irmãos gêmeos Diogo e Rodrigo, junto com a caçula Gabriela, o grupo grupo ficou nacionalmente conhecido depois de participar do "SuperStar", em 2016. Rapidamente o trio se tornou febre entre crianças e adolescentes. Além de emplacar diversos hits entre o público jovem – como “Um Sinal”, música gravada em parceria com Ivete Sangalo – também já viram suas músicas serem gravadas por grandes nomes, como Luan Santana, Jorge e Mateus e Sorriso Maroto.

Serviço: Melim no Km de Vantagens Hall BH (av. Senhora do Carmo, 230, São Pedro), sábado, dia 19 de outubro, às 18h. Classificação etária: Livre acompanhados dos pais ou responsável legal. 12 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Ingressos:

Mesa Setor 1: R$ 120

Mesa Setor 2: R$ 100

Pista/Arquibancada (terceiro lote): R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada)

Pista/Arquibancada (quarto lote): R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada)

Confira o clipe da música "Meu Abrigo", que já tem mais de 261 milhões de views: