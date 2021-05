O Amazon Prime Video anunciou, nesta terça-feira (18), a realização da série de drama "Nine Perfect Strangers", estrelada por Nicole Kidman e Melissa McCarthy e dirigida e produzida por Jonathan Levine. Ela estreará exclusivamente no Prime Video ainda este ano, com exceção de Estados Unidos e China. A minissérie de oito episódios é baseada no romance de 2018 da autora australiana de "Big Little Lies" Liane Moriarty.

A produção é situada em um resort de luxo de saúde e bem-estar que promete cura e transformação. Nele, nove moradores estressados ​​da cidade tentam encontrar uma maneira de viver melhor. Cuidando deles durante este retiro de dez dias está a diretora do resort, Masha (Kidman), uma mulher com a missão de revigorar os corpos e mentes cansados. No entanto, esses nove estranhos não têm ideia do que está prestes a atingi-los.

Filmado em locações na Austrália, o elenco inclui Nicole Kidman e Melissa McCarthy em seu primeiro projeto juntas, ao lado de Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.

"Nine Perfect Strangers" tem produção executiva da equipe responsável pelas sensações "Big Little Lies" - que ganhou oito Emmy Awards e quatro Golden Globe Awards - e "The Undoing", indicado ao Globo de Ouro:

“Estou muito orgulhosa do que conseguimos reunir no ano passado, trazendo as filmagens de Nine Perfect Strangers para a Austrália durante a pandemia global do Covid-19. Em parceria com Melissa McCarthy, trabalhando com David Kelley, Liane Moriarty e meus colegas de produção novamente, juntando forças com o Hulu nos EUA e agora, um acordo de distribuição global com o estúdio da Amazon. As estrelas se alinharam e estou emocionada!”, afirmou Nicole Kidman.

“Que time dos sonhos! Nicole, Bruna e David têm histórico comprovado na produção de histórias complexas e viciantes com mulheres fortes protagonizando. Estou animado para que os clientes do Amazon Prime Video vejam esta incrível série”, disse Jennifer Salke,executivo do Amazon Studios. “Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Made Up Stories, Blossom Films e Endeavor Content para trazer Nine Perfect Strangers aos nossos membros Prime em todo o mundo, sei que eles vão adorar“.

