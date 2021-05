O Amazon Prime Video lançou nesta quarta-feira (12) o trailer oficial e as primeiras imagens da primeira temporada da série "Panic", baseada no best-seller homônimo de Lauren Oliver.

Com dez episódios de uma hora de duração cada, a série do site de streaming estreia em 28 de maio. O trailer já dá uma boa prévia do que virá: misteriosos desafios, amizades adolescentes e romance.

A história de "Panic" se passa em uma pequena cidade do Texas, nos Estados Unidos, onde todo verão os estudantes do último ano do ensino médio participam de uma série de desafios. Para eles, representa a única chance de escaparem da vida enfandonha que levam.

O trailer também já apresenta a música inédita "Not Going Home", da banda Tones and I.

Confira o trailer: