Sextou na quarentena! Ana Carolina, Molejo, Orochi e Gabriel, o Pensador estão entre as lives agendadas para hoje. No sábado (16), quem transformar o sofá de casa em camarote poderá assistir Zé Neto e Cristiano, Pixote e Alexandre Peixe. No domingo (17), fecham as apresentações os cantores Diogo Nogueira e Wesley Safadão e a banda The Rolling Stones.

Veja abaixo a lista separada por dia:

15 de Maio (Sexta-feira)

The Killers: 16h, YouTube

Natiruts: 19h, Instagram @mixriofm

Molejo: 20h, YouTube

Léo Magalhães: 20h, YouTube

Ana Carolina: 21h, YouTube

#SeparadosMasJuntos: 21h, YouTube. Com Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley e mais

Melim: 22h45, YouTube

16 de Maio (Sábado)

Los Hermanos: 15h, exibição de show no Multishow

Lexa: 16h, YouTube

Grupo Pixote: 17h, YouTube

Zé Neto e Cristiano: 18h, YouTube

Alexandre Peixe: 18h, YouTube

Ludmilla: 20h, YouTube

Bruno e Marrone: 21h40, YouTube

Furacão 2000: 22h, YouTube

17 de Maio (Domingo)

Diogo Nogueira: 12h, YouTube

Sérgio Reis e Renato Teixeira: 14h, YouTube

The Rolling Stones: 16h, YouTube (exibição de show)

Wesley Safadão e Raça Negra: 16h, YouTube

Matogrosso e Mathias: 17h, YouTube

Simone: 18h, Instagram

* Colaborou Flávia Ivo

