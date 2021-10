Para a cantora mineira Ana Carolina, dona de sucessos como "Quem de Nós Dois", "Combustível" e "Garganta", o encontro musical com a Orquestra de Ouro Preto, que será disponibilizado neste sábado (9), às 20h30, de forma gratuita, no YouTube, foi muito especial.

"Vejo um filme passando na cabeça com esses mais de 20 anos de carreira recontados com arranjos novos da orquestra. Foram dias de muito trabalho, mas o resultado realmente ficou lindíssimo", comemora Ana Carolina.

A cantora destaca ainda o local da gravação, no estúdio Sonastério, em Nova Lima,com montanhas ao fundo. "Foi maravilhoso ter gravado lá, principalmente por ser em Minas, minha terra natal", registra.

Não é a primeira vez que Ana Carolina se apresenta com orquestras. "Já tive a felicidade de tocar com algumas, mas dessa vez consegui revisitar boa parte do meu repertório. E fizemos um setlist especial, justamente pensando num passeio pela carreira".

Ela salienta que, por ser uma transmissão on-line, o repertório não poderia deixar de contemplar os grandes sucessos. "Mesmo de casa, as pessoas vão cantar comigo e com a orquestra!", afirma.

Com a reabertura gradual das casas de espetáculos, Ana Carolina está retomando, aos poucos, a agenda de shows, com apresentações já marcadas para Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo, além de uma turnê fora do país. "Torcendo para que, em breve, possa voltar a Minas Gerais!".