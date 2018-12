Ana Furtado dividiu com seus seguidores no Instagram a felicidade de receber alta médica após finalizar o tratamento contra o câncer de mama. A atriz e apresentadora publicou um vídeo nesta segunda-feira, (17), ao lado do médico Fernando Maluf, oncologista dela. "Que felicidade, estou recebendo alta", anunciou.



"Ana Furtado terminou o tratamento do jeito mais incrível que alguém pode cruzar essa linha, com disciplina, sorrindo, alegria extrema", contou Maluf. "Vitória! Agora, sim, acabou", disse Ana.



A apresentadora fez a última sessão de radioterapia na sexta-feira, (14), quando também compartilhou um vídeo em que celebra o momento com a filha e a mãe.



"A vida é movimento e transformação. Tudo o que nos acontece tem um sentido para estar acontecendo. Para nos fazer mais fortes. Para sermos capazes de compreender com mais profundidade o sentido da existência. Apreciem cada momento. Cada segundo de vida é um privilégio", escreveu ela na legenda.



Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio deste ano. Na ocasião, ela já tinha feito cirurgia para retirada do tumor. A apresentadora disse que descobriu a doença após um autoexame e uma mamografia e, por isso, também ressaltou a importância do autoexame.