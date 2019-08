O Mais Você completou cinco mil edições, Nesta sexta-feira, (16). O programa estreou em outubro de 1999 na TV Globo, com o comando de Ana Maria Braga, ao lado do Louro José.



"Agradeço toda essa parceria, mas também àqueles que você não vê, que trabalham atrás das câmeras, na criação, produção, gravação, edição, até que tudo fique lindo, prontinho para entrar na sua casa" afirmou Ana Maria.



Para celebrar o feito, Zezé di Camargo e Luciano estiveram presentes. Eles já participaram do Mais Você em 22 situações. A produção fez uma seleção de imagens antigas da dupla sertaneja.



Internautas enviaram mensagens parabenizando a apresentadora pelo programa no Twitter e relembraram alguns memes de Ana Maria Braga.

​