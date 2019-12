A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os internautas após postar uma foto no Instgram com um belo sorriso e o nome do novo namorado tatuado no braço esquerdo. Nesta quarta-feira era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A tatuagem foi uma homenagem para o francês Johnny Lucet, com quem foi vista abraçada em um shopping do Rio de Janeiro. Ana Maria está solteira há 10 anos, época em que terminou o casamento com Marcelo Frisoni. De lá para cá, ele teve apenas um romance rápido com o publicitário Rui Gregolim, chegando a dizer que já tentou até usar o Tinder, mas que não deu certo.





​*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.