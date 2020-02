A apresentadora Ana Maria Braga se casou, na última sexta-feira (07), com o francês Johnny Lucet em uma cerimônia discreta em São Paulo. A novidade foi anunciada, nesta segunda-feira (10), por Fabricio Battaglini e Patrícia Poeta durante o programa ‘Mais Você’.

No Instagram, Ana Maria publicou uma foto ao lado do marido. "Ele me vendo conversar com as panelas... #cozinharéamor", escreveu na legenda.

Ana Maria se casou! ❤️ Que o amor se fortaleça a cada dia na vida do casal 🥰 #MaisVocê pic.twitter.com/wHeCXTLkCz — Mais Você (@MaisVoce) February 10, 2020

A apresentadora estava solteira há dez anos desde o término do casamento com Marcelo Frisoni. Ela chegou ter um romance rápido com o publicitário Rui Gregolim.

Ana Maria Braga atualmente luta contra um câncer no pulmão e está de férias da apresentação do programa matinal.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.