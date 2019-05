A série BH Instrumental inicia a programação 2019 neste domingo (26), com o consagrado compositor e instrumentista André Mehmari. Ele apresentará o show inédito "Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça", às 19h30, na Praça Floriano Peixoto.

O anfitrião da noite será o Estevan Barbosa Venue Quarteto, selecionado pelo edital público de concorrência realizado também pela Veredas Produções, com patrocínio do Instituto Unimed-BH, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Estevan Barbosa levará ao palco as suas composições contemporâneas com influências de grandes autores, como Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Dom Salvador, entre outros. Com uma pegada de jazz e suas vertentes, o jovem baterista se apresentará ao lado de Jackson Ganga (sax alto), Lucas de Moro (teclados) e Nathan Morais (baixo elétrico).

Por sua vez, um dos nomes mais representativos da música instrumental em todo país retorna à capital mineira para interpretar o seu mais novo trabalho, ao lado dos músicos e amigos de longa data Neymar Dias (baixo elétrico e acústico/viola caipira) e Sérgio Reze (bateria).

O trio decidiu colocar em disco e no palco a paixão pela música e pelo mítico Clube da Esquina. Os arranjos criados com muito lirismo e virtuosidade são inspirados nos discos mundialmente reconhecidos como marcos da música brasileira.

Premiado na área erudita e popular, Mehmari tem suas obras interpretadas por grupos como Osesp, Orquestra Experimental de Repertório, entre outros.

Ele tocou ao lado de artistas como Milton Nascimento, Sérgio Santos, Guinga, Mônica Salmaso, Maria Bethania, Antonio Meneses, Toninho Horta, Flávio Venturini, Alaíde Costa, Hamilton de Holanda, Gabriel Mirabassi, Ná Ozzetti e uma longa lista de talentos.

Recebeu o prêmio Visa (1998), Revelação Carlos Gomes (2007), Nascente-USP/Camargo Guarnieri e foi compositor residente da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Em 2008, foi indicado para o Grammy Latino com o álbum Nonada. Em 2013, foi destaque na temporada da Osesp, participando como compositor e instrumentista.