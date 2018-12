Angelina Jolie vai ser produtora executiva do programa "Our World" (Nosso Mundo, em tradução livre), na BBC de Londres. O projeto pretende estimular a alfabetização midiática e global de crianças de sete a 12 anos.



Em outras palavras, o objetivo é ajudar esse público a interpretar o noticiário sem se agarrar à onda de informações falsas ("fake news"). "As crianças de hoje estão expostas a muitas opiniões, mas não necessariamente à informação confiável, que é baseada em fatos", disse a atriz à BBC.



Segundo o diretor do Serviço Mundial da BBC, Jamie Angus, o canal encomendou uma pesquisa que aponta que crianças ficam por dentro das notícias por volta dos sete anos de idade e criam uma conta em uma rede social aos 12,6 anos, em média.



Além disso, Angelina Jolie destacou a importância de levar esse trabalho para crianças de todo o mundo. "Também é relevante para mim que o projeto seja global e ajude os jovens de diferentes países a se conectarem uns aos outros e ter uma maior conscientização e compreensão das notícias em uma base internacional", afirmou. O programa deve estrear em 2019.

