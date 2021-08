Para o diretor Nelson Botter Jr, foi como ganhar um bilhete premiado. A estreia do longa-metragem de animação “O Pergaminho Vermelho” na Disney+, na última sexta-feira, marcou a primeira produção brasileira do formato a entrar no cardápio da plataforma. “É um selo de qualidade que não pode ser ignorado”, analisa.

O realizador, que está há cinco anos na Espanha, observa que entrou na mira da empresa de Mickey Mouse porque a linguagem do filme “conversa muito com os valores atuais da Disney”. Um deles seria o fato de ter uma menina como protagonista, que foge ao estereótipo de princesinha e exibe um lado mais aventureiro.

“Nina gosta de esportes, é molecona. Tem uma voz, uma presença muito forte. O filme traz uma mensagem muito positiva”, salienta Botter Jr, que inclui temas complexos a um universo onírico, que remete propositadamente a “Alice no País das Maravilhas” e “O Senhor dos Anéis”, entre outras tantas referências.

Após ouvir a palavra “separação” dos pais e se sentir culpada, Nina cai num buraco que a leva para Tellurian. Lá se junta a um grupo para vencer o temido Lorde Dark e poder voltar para casa. “Esse tema da separação dos pais surgiu no momento em que precisávamos de um conflito para que ela tentasse se desligar daquele caos”.

Botter explica que o conflito surge como um motivador para o desenvolvimento pessoal da protagonista dentro da trama, escritor a oito mãos, por ele, Fernando Alonso, Keka Reis e Leo Lousada. “A aventura em Tellurian, no fim, acaba sendo recompensada, encontrando a solução para os problemas dela”.

O cineasta admite as referências a filmes das décadas de 1980 e 1990. Num determinado momento, Nina está com seus novos amigos num bar recheado de extraterrestres, onde eles cantam e dançam. É uma citação a uma das sequências de “O Retorno de Jedi”, da franquia “Star Wars” (hoje pertencente à Disney).

“Essas referências são colocadas de forma intencional. Acaba sendo um grande barato ficar buscando-as dentro do filme”, assinala Botter, que também incluiu no pacote ícones brasileiros como Saci e Curupira. “Em nossas produções, sempre colocamos uma pitada de brasilidade”, afirma.

Mas só quem conhece o folclore do país captará a presença deles. O diretor explica que é importante introduzir elementos nacionais, levando nossa cultura para outros cantos do planeta, mas “sem esquecer do resto do mundo”. Segundo ele, a obra “precisa viajar, para ser vista e compreendida em outros países”.

Botter já trabalha em outro longa de animação, desta vez focado em adultos. “É uma comédia romântica. Já estamos em pré-produção e está bem bonita”, adianta. Ele também colhe os frutos após fixar a produtora em território europeu, com o lançamento de um filme feito em parceria entre Brasil, Espanha e México. “Estou muito feliz com a oportunidade de integrar forças com outros países”.