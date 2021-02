Anitta e mais nove amigos estarão isolados em uma ilha, neste fim de semana (13 e 14/02), para a gravação do reality show "Ilhados com Beats". De realização da Ambev, o programa terá os episódios exibidos no Instagram e a estreia está marcada para 17 de fevereiro. Os participantes da atração, incluindo a cantora, precisarão cumprir provas e desafios.

E o reality show já começa com uma espécie de "segunda temporada". É que a marca de bebidas irá levar cinco pessoas para a ilha após as gravações. Para participar da promoção, os interessados devem acompanhar o Instagram de Beats para obter as informações sobre as inscrições. Entre os dias 10 de fevereiro e 5 de março, o público poderá concorrer à viagem e a prêmios instantâneos.

Show

No domingo (14) que antecede a estreia do reality show, Beats transmite ao vivo, às 17h, o Bloco da Anitta, diretamente da "Ilha de Beats". A ideia é entreter os consumidores da marca que estarão em casa.

A Ambev ressalta, em nota, que "as gravações do programa e do show respeitarão todas as recomendações da comunidade médica para evitar a transmissão da Covid-19. Rígidos protocolos foram criados pela Endemol Shine Group (ESG) em parceria com o Hospital Emílio Ribas, para garantir o respeito às normas de segurança e higiene da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de S. Paulo. Os participantes serão testados antes de desembarcar. Além do acompanhamento de uma unidade médica, o acesso será restrito e limitado à equipe de produção, será obrigatório aferir a temperatura, o uso de máscara e a troca da proteção individual a cada duas horas. Também serão espalhados totens com álcool em gel pela ilha para higienização das mãos e spray com álcool em gel para higienização das solas dos sapatos".