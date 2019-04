Você pode não gostar e até desconhecer, mas sua filha ou neta, muito provavelmente gosta. Aos 26 anos, com 36,8 milhões de seguidores no Instagram, uma série documental na Netflix (Vai Anitta) e uma biografia não autorizada (Furacão Anitta, do jornalista Léo Dias), a cantora lança nesta sexta, (5), o mais ambicioso projeto de sua carreira: Kisses.



Com músicas e clipes em três línguas (português, espanhol e inglês), artistas de nacionalidades e estilos igualmente diversos, como Caetano Veloso e os rappers norte-americanos Becky G e Snoop Dogg, e direção artística de Giovanni Bianco, Kisses é o segundo álbum de sua breve e meteórica trajetória.



"É um trabalho que traduz muito esse momento da minha carreira. Já tem algum tempo que venho trabalhando nesse projeto, pensando no que queria, como artista, trazer para o meu público. Ele vem no momento certo", afirmou a cantora em entrevista por e-mail, de Los Angeles (EUA), ao jornal.



"Acredito que a imagem é um complemento, ela vem para agregar todo o conceito. Gosto dessa experiência completa, de vídeo e som. Mas isso não é algo somente do mercado musical, é assim um pouco em tudo na nossa vida. Quando você lê um livro, você cria as imagens na sua cabeça, não é? É meio conectado. Música é sensação, ela dá essa liberdade de criação e cria imagens também", explica a cantora.



Anitta, por sinal, teve sua carreira impulsionada justamente por um videoclipe - Show das Poderosas, de 2013, hoje com mais de 150 milhões de visualizações no YouTube. Nos clipes de Kisses, entretanto, ela surge em versão sexy e fashion, ostentando roupas de grifes como Chanel e Gucci.



"Gosto muito de trabalhar com moda. Mas não me refiro somente a grifes e alta costura", conta. "Acompanho e gosto do mundo da alta moda, mas é importante também trabalharmos com uma moda que seja acessível a todos. No meu dia a dia, gosto de misturar essas influências", assume ela, que já desenhou coleções para redes de fast-fashion e acaba de lançar uma coleção de sandálias com a marca Ipanema.



Nem tudo em Kisses, entretanto, é imagem. No dueto com Caetano, ela optou por um visual minimalista, como se diz na moda: "Sou completamente apaixonada e grata ao Caetano. A música que cantamos juntos, Você Mentiu, é uma joia rara. Nesse trabalho, quis fazer algo mais simples. Apareço sem maquiagem, com minha roupa de dia a dia. A beleza da faixa fica por conta da música mesmo e do carinho que temos um pelo outro".