A carreira internacional de Anitta está vivíssima. Dessa vez, a empreitada da carioca é a canção "Pantera", parte da trilha sonora do filme "As Panteras", que será lançado em novembro. O longa tem como protagonistas as atrizes Kristin Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

O anúncio da trilha sonora - e consequentemente da presença de Anitta na lista - foi feito por Ariana Grande nesta sexta-feira (11) no Instagram. No post em que compartilha a lista de canções, a artista escreveu "Estou tão animada e grito sempre que escuto as vozes das minhas amigas".

Anitta é uma das únicas artistas que tem uma canção solo no disco. Além dela, apenas Ariana Grande e Danielle Bradbery cantam sozinhas.

O time que completa a trilha sonora é cheio de estrelas como Lana Del Rey, Normani, Nicki Minaj, Miley Cyrus e Victoria Monét.

Veja a publicação de Ariana