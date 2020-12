Belo Horizonte comemorará 123 anos neste sábado (12). Para celebrar a data, o cantor e compositor belo-horizontino Mário Noya se unirá à cantora Ju Tavares e ao projeto instrumental "No Stress" para uma live gratuita, gravada do Hotel Ourominas, com transmissão às 18h pelo canal Youtube do Bar do Museu Clube da Esquina.

No repertório, Noya apresentará músicas autorais ganhadoras do Festival da Nacional FM, em 2016, e do prêmio Fox Music Award, em 2018, em Miami, nos Estados Unidos. A obra do artista traz letras sobre o cotidiano, mesclando romance e contestação, embaladas por ritmos clássicos da música popular brasileira, com uma levada pop.

Além disso, Noya apresentará músicas de artistas consagrados, como "Crazy little thing" (Freddie Mercury - 1979), "A casa é sua" (Arnaldo Antunes), “Stand by me” (Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller), “The way you look tonight” (C Dorothy Fields/Jerome Kern - 1936) e “Night and Day” (Cole Porter – 1932).

Ele estará acompanhado de uma banda formada por Robinho Batera (baterista), Kiko (tecladista) e Lucas Tufas (baixista), além do projeto No Stress (veja abaixo).

Convidados

A apresentação terá participação de Ju Tavares, cantora de apenas 14 anos, que se apresenta desde os oito anos junto com Mário e outros artistas nos palcos de Minas Gerais. Na live, ela interpretará diversas canções, como “Eu quero Sempre Mais” do Ira, e “Menina solta”, de Giulia Be, além de “Zoombie”, de Dolores O’Riordan, e “Um Anjo do Céu” (Dino Bacciotti).

Além de Ju, o evento contará com o “No Stress”, projeto instrumental do trompetista e diretor artístico João Vianna e do filho, o violonista Pedro Bichuete. Vianna, com mais de 30 anos de carreira, já fez parte de várias bandas, como o Skank e, hoje, integra o grupo Vil Metal e a Charanga Pop.

Pai e filho se reinventaram na quarentena devido à pandemia de Covid-19 e têm se apresentado nas ruas, diariamente, em frente a prédios e condomínios, e o público assiste das janelas. O trabalho é feito com consentimento dos síndicos e não ocasiona aglomerações.

Live

O show “Live BH 123” tem parceria com o Setor de Eventos, Turismo e Gastronomia da Belotur e ainda contará com um quadro chamado "Dica de Gastronomia”, com a participação do Druds Burger, empreendedor que falará sobre o crescimento dos burguers em BH. Ele fará uma sugestão de um hambúrguer para ser harmonizado com um tipo cerveja artesanal.

Serviço: “Mario Noya e convidados na Live 123”

Dia 12 de dezembro, sábado, às 18h, com transmissão gratuita pelo canal Youtube do Bar do Museu Clube da Esquina.

Link Youtube Bar do Museu Clube da Esquina: https://bit.ly/3fbFkBc