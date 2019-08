Anne Hathaway desabafou sobre a relação que tem com o corpo e a indústria cinematográfica americana na edição de setembro da revista Allure. Na entrevista, a atriz fala que é cobrada sobre perda de peso desde a adolescência.



"Aos 16 anos era assim, tipo: 'Parabéns, você conseguiu o papel. Eu não estou dizendo que você precisa perder peso. Estou dizendo apenas para não ganhar peso'. O que obviamente significa que você precisa perder peso", relata Anne. Na ocasião, a atriz, que já era magra, havia acabado de conquistar o papel de Meghan Green na série Get Real.



Não é a primeira vez que Anne fala sobre a questão. Em agosto de 2016, seis meses após dar à luz Jonathan, a atriz publicou no Instagram um desabafo sobre a pressão para emagrecer.



Em fevereiro deste ano, a atriz já havia comentado que adoeceu após perder peso para interpretar personagem Fantine no filme Os Miseráveis. "Não foi uma coisa boa a longo prazo para minha saúde", declarou na época.



Apesar disso, Anne observa uma tímida melhora na indústria do cinema. "Eu tomo cuidado nos meus elogios de como Hollywood está mudando. Tem muito mais inclusão de corpos diferentes, o que é ótimo, mas a 'coisa magra' definitivamente ainda está centralizada na expectativa 'normal'", relata.