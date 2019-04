Um alerta: Esse texto contém spoiler do segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones. Caso ainda não o tenha visto, pare por aqui. Agora, se você viu o episódio em questão, talvez também tenha se questionado sobre a idade de Arya Stark, que protagonizou uma cena de sexo com Gendry.



Depois da exibição, muitas pessoas foram pesquisar a idade tanto da personagem quanto da atriz Maisie Williams, que tem 22 anos.



Porém, horas antes de o episódio ir ao ar, a HBO já preparou os fãs da série e esclareceu que Arya tem, na verdade, 18 anos. O canal publicou no Twitter uma série de ações que uma pessoa com 18 anos pode fazer em Westeros, todas ligadas à personagem.



"Na idade de 18 anos em Westeros, você deve: ter tido um animal de estimação, ter se mudado sozinho, viajado de forma extensiva, ter tido uma lista de pessoas para matar, ter fingido ser do sexo oposto para fugir da captura, ter sido cego por um tempo e assinalado pelo menos três nomes da sua lista de pessoas para matar", tuitou a HBO.



Alguns internautas problematizaram o fato de as pessoas demonstrarem surpresa com a idade da personagem para ter relações sexuais - e não com o fato de ela já ter matado.

