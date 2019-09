Entre os mais de 200 artistas que se apresentam na edição 2019 do Rock in Rio, alguns são velhos conhecidos do público que frequenta o festival. Seja do Brasil ou de fora, o que não faltam são artistas que estão voltando ao palco por onde já passaram. Veja como estão alguns dos convidados deste ano, que já estiveram em edições anteriores. O Hoje em Dia preparou um "antes e depois".

Jon Bon Jovi, vocalista da banda Bon Jovi, assumiu de vez os cabelos brancos. Aos 57 anos, ele se apresenta pela segunda vez no Rock in Rio. A primeira foi em 2013.

Hoje, quase sessentão, o vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, tinha 38 anos quando se apresentou em solo carioca em 2001.

Já Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, é figura carimbada no Rock In Rio desde 1991, quando a banda se apresentou pela primeira vez.

Vocalista do Sepultura, Derrick Green tirou os cabelos estilizados e longos que usava quando subiu ao palco em 2001.

Quem pouco mudou foi o vocalista do Helloween, Andreas Deris. De 2013 para cá, ele mudou um pouco os tons das longas medeixas, que continuam sendo sua marca registrada.

