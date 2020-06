Sem poder receber os amigos para comemorar o seu aniversário de 78 anos, completados nesta sexta-feira (26), Gilberto Gil não deixou de ser "abraçado", especialmente pelos colegas da cena musical, que fizeram uma homenagem especial em formato de videoclipe, com todos cantando a capela "Andar com Fé", clássico do repertório do artista baiano.

Pesos pesados da MPB como Chico Buarque, que abre a homenagem, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Marisa Monte, Alcione, Daniela Mercury, Nando Reis, Ivete Sangalo, Lenine, Djavan e Jorge Ben Jor participam do videoclipe. Entre os mineiros, marcam presença Ana Carolina e Rogério Flausino, do grupo Jota Quest.

A participação não se resumiu aos nomes da música. As atrizes Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Carolina Dieckmann e Regina Casé e o diretor Andrucha Waddington (marido de Fernanda Torres) também soltam a voz no vídeo. Ao final, o cantor norte-americano StevIe Wonder dá o seu recado, cantando "Happy Birthday" em seu estúdio caseiro.

Na descrição do vídeo, a equipe do cantor escreve: "Viemos andando com fé, seja ela qual for, por meses, esperando dias melhores. Gil, tão bem cantou a fé e nos faz acreditar que ela, de fato, não costuma faiá. Para o seu aniversário de 78 anos, uma nova versão de 'Andar com Fé" foi lançada e os seus queridos amigos e familiares prepararam um vídeo especial para comemorar e homenagear a data".

Veja o vídeo: