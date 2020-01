Ana Maria Braga revelou ao vivo no Mais Você desta segunda-feira (27) que está com câncer de pulmão. A apresentadora usou o fechamento do programa para contar sobre o estado de saúde.

"Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, é um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri agora no começo do ano. Já estava sabendo há um tempo. No dia 24 de janeiro eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimioterapia com imunoterapia", disse a apresentadora.



"Normalmente quando se faz quimioterapia e imunoterapia têm-se efeitos colaterais, têm sintomas que quem faz quimioterapia sabe, quem já conviveu com quem faz quimioterapia sabe que tem dias que você fica mais.. e é por isso que eu preciso falar com vocês aí de casa, tem dias que você fica mais sensível."



Ana relembrou a superação de dois câncer de pulmão no passado e pediu orações aos fãs. "Quero contar com sua força aí do outro lado e suas orações. Tenho muita fé, tenho uma força que vem de Deus, acredito que vou sair dessa e vou dividindo esses momentos com vocês", completou.